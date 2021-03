Il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Bertozzi, ha depositato un’interrogazione alla giunta comunale dedicata al Ponte delle Grazie. Tutto nasce dalla segnalazione di alcuni cittadini in merito allo stato dei giunti al centro dell’ultimo intervento di riqualificazione del ponte:

“Premesso che privati cittadini hanno segnalato una situazione di apparente pericolo sul “Ponte delle Grazie”, in ambo i sensi di marcia, sulla parte superiore del manto stradale, in corrispondenza dei giunti recentemente interessati da interventi di recupero.

Considerato che dopo queste segnalazioni mi sono personalmente recato in loco ricavando il materiale fotografico che si rende parte integrante della presente interrogazione (9 immagini)

Visto che la situazione si ritiene più di effettivo che di apparente pericolo, soprattutto per la circolazione stradale ed in particolare per il traffico leggero e per i motocicli, nonché per i pedoni e i ciclisti nel caso in cui potenziali detriti raggiungessero le aree ciclo-pedonali

INTERROGA

IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE