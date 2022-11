Via Compagnoni sarà chiusa dalle 6 alle 19 per due giornate, martedì 15 novembre e venerdì 18 novembre. In quei giorni e ore ci saranno modifiche alla viabilità: i veicoli che percorrono via Emaldi nell’unica direzione di marcia consentita dovranno proseguire diritto all’intersezione con via Compagnoni , mentre chi percorre via Compagnoni con direzione di marcia viale Miraglia – via Emaldi, svolterà a destra giunto all’intersezione con via Emaldi.

Nel tratto di via Compagnoni interessato dai lavori sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.