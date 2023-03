Tamponamento sulla via Emilia a Castel Bolognese all’altezza delle Cupole nel pomeriggio di giovedì. Per cause al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina, uno scooterista è andato a sbattere contro la 500 L che lo precedeva. Entrambi i veicoli si stavano spostando in direzione di Faenza. Dopo l’impatto, l’uomo in sella allo scooter ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto. I soccorsi non sono stati semplici. Il 118 è intervenuto con ambulanza, auto medica ed elicottero. Lo scooterista è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Lunghe le code formatesi lungo la via Emilia a seguito dello schianto.