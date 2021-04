Camionista trovato senza vita: al momento non è esclusa alcuna ipotesi

Sono in corso da diverse ore i rilievi attorno al camion in via Bondi, alle Bassette, dove stamattina è stato rinvenuto un uomo privo di vita. L’allarme è stato lanciato alle 12. Quando il 118 è arrivato sul posto, nei pressi della moschea, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona trovata all’interno dell’abitacolo del mezzo pesante e della quale non sono ancora state diffuse le generalità. Diverse le macchie di sangue trovate all’interno della cabina che sono al momento al centro delle indagini della Polizia Scientifica, al lavoro per cercare di capire le cause del decesso. Al momento tutte le ipotesi sono prese in considerazione.