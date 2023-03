Lotras: dal 3 aprile i lavori per la rigenerazione

I 22mila metri quadri della Lotras di via Deruta che furono teatro di uno spaventoso incendio nella notte fra il 9 e il 10 agosto del 2019 verranno rigenerati. Il 3 aprile partiranno i lavori che dureranno circa 5 mesi e renderanno nuovamente fruibile il sito. L’azienda Lotras si è impegnata economicamente per l’intervento ed ha trovato un accordo con l’amministrazione comunale per il risarcimento del 50% dei danni subiti dall’incendio (circa 1milione e 200 mila euro). L’obiettivo è di sviluppare un polo logistico in città. La Lotras non ha mai smesso di lavorare con il territorio dove da anni si è stabilizzata ed ha intrattenuto rapporti proficui di collaborazione con varie aziende tra cui la CFF. Il futuro delle aziende del territorio, ed in particolare di Lotras, è legato al nuovo piano logistico e al nuovo scalo merci.