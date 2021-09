Scontro tra due auto in via Destra Canale Molinetto. Grave 60enne trasportata al Bufalini

Grave incidente in tarda serata circa alle 21.15 a Ravenna in via Destra Canale Molinetto dove due auto una Mercedes condotta da un uomo ed una Hyundai con tre donne a bordo sono venute in collisione probabilmente per lo sbandamento di una delle due e per la forte velocità. La donna 60enne alla guida della Hyundai finita fuoristrada ha avuto la peggio ed è stata trasportata dagli uomini del 118 con un codice di gravità 3 al Bufalini di Cesena. Intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Ferite lievi per gli altri occupanti delle auto.