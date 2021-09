Filippo Baroncini, 21 anni, da Massa Lombarda è il nuovo Campione del Mondo Under 23 di ciclismo.

Baroncini ha trionfato ai Campionati Mondiali di Leuven, in Belgio, con un’azione coraggiosa e di forza a 6 chilometri dal traguardo, tagliando il traguardo per primo al termine di una corsa che lo aveva visto anche cadere a terra.

“È stata una gara stressante che però è finita in modo perfetto, per me e per la squadra. Questa vittoria era il sogno della mia vita. Avevo previsto l’attacco in quel punto e alla fine è andato tutto come previsto. Sono commosso. Quando ero in fuga in quegli ultimi chilometri mi sono detto “Vai vai, vai a vincere questa gara”. E ce l’ho fatta”.

Ai Campionati Europei di Trento, Baroncini era stato argento.