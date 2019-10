Circolazione ferroviaria sospesa tra Ferrara e Ravenna dalle 5.50 di lunedì mattina. Un treno merci è uscito dai binari lungo il tratto fra Montesanto e Argenta. I tecnici di Trenitalia e le forze dell’ordine sono al lavoro per capire le cause della fuoriuscita dai binari. L’incidente si è verificato nella stazione di Portomaggiore. Non ci sarebbero feriti gravi. Diversi invece i danni. Per il trasporto passeggeri è stato attivato il servizio autobus sostitutivo. Prosegue invece la circolazione fra Ferrara e Montesanto e fra Argenta e Ravenna.