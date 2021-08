Brutto incidente questa mattina intorno alle ore 12 sulla statale Adriatica, all’altezza di Lavezzola. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti un uomo sulla quarantina stava percorrendo la strada in sella ad una moto quando ha violentemente colpito una Volkswagen Golf guidata da una donna, cadendo poi sull’asfalto. L’uomo è stato poi soccorso dagli operatori del 118 che hanno optato di trasferire il ferito in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, sebbene le sue condizioni non fossero critiche. La statale, nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, è rimasta bloccata per circa un’ora. La donna alla guida della Golf non ha invece subito danni particolari.