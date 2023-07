Incidente mortale in viale Europa mercoledì pomeriggio, poco dopo le 18. A perdere la vita è stato un motociclista del quale al momento non sono note le generalità. L’uomo si è scontrato quasi frontalmente con una Mercedes che proveniva in direzione opposta. Sarà compito della Polizia Locale di Ravenna fare luce su quanto avvenuto.

Dopo lo schianto, è stata allertata la centrale operativa. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’auto medica. Dopo le prime cure, il motociclista è stato caricato a bordo dell’ambulanza, che si è immediatamente diretta in direzione dell’ospedale di Ravenna, dove però l’uomo è arrivato privo di vita.

Illeso il conducente della Mercedes.