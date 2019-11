Il prossimo 12 dicembre, nella sede della Compagnia Carabinieri di Faenza, si terrà, alle 10, l’inaugurazione della “Stanza tutta per sé” per l’ascolto delle vittime di violenza: questa notizia giunge proprio all’interno degli eventi organizzati sul territorio comunale in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La realizzazione della stanza è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’associazione femminile “Soroptimist International d’Italia” impegnata nella promozione dei diritti umani e dell’avanzamento della condizione femminile e che, nel caso specifico, ha donato arredi per allestire appositi locali per l’ascolto protetto di minori e donne vittime di violenza.