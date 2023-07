Grave incidente in Corso Matteotti a Faenza nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 19.30. Una ciclista è stata investita da un’auto all’altezza del negozio La Mangeria del Corso. Da via Minardi, infatti, sembrerebbe, dal racconto di alcuni testimoni, che un’auto si sia immessa sul corso senza rispettare la precedenza e abbia centrato in pieno una ragazza in bici, caricandola sul cofano e poi scaraventandola a terra. Cosa ancora più grave, l’automobilista, non si sa se uomo o donna, si è poi dato alla fuga, nonostante la ragazza fosse rimasta a terra, ferita, e nonostante il parabrezza distrutto nell’impatto.

A soccorrere la ciclista sono stati alcuni passanti che hanno allertato il 118. La giovane, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata trasportata a bordo dell’elimedica, decollata con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.

Mentre venivano registrati i rilievi dell’incidente, le forze dell’ordine hanno iniziato le ricerche del pirata della strada che si è dato alla fuga. Fondamentali saranno le testimonianze dei passanti e gli elementi raccolti sulla scena dell’incidente.

AGGIORNAMENTO

L’automobilista è stato rintracciato grazie ad un altro utente della strada che ha deciso di inseguire il mezzo allontanatosi dal luogo dell’incidente e segnalarlo alle forze dell’ordine.