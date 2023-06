Scontro auto-moto all’incrocio per Cassanigo: un giovane al Bufalini

Un ragazzo, classe 99, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 14.45, all’altezza dell’incrocio fra via Sant’Andrea e la Provinciale 62 per Cassanigo.

Il giovane era in sella ad una moto quando, per cause al vaglio della Polizia Locale, è andato a scontrarsi con una Fiat Punto guidata da una donna, classe 1963. Sia la moto, sia l’auto stavano procedendo lungo via Sant’Andrea in direzione di Solarolo. In testa viaggiava il veicolo guidato dalla donna. All’incrocio, l’automobilista ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra, sulla provinciale, quando è avvenuto l’impatto. Dopo l’urto, il motociclista è stato sbalzato in aria, ha sormontato il guard rail ed è caduto in un terreno a lato della carreggiata. Una caduta molto violenta, che ha portato alla richiesta di soccorso al 118. Sono intervenuti un’ambulanza e l’elimedica. Vista la gravità delle ferite riportate, il giovane è stato trasportato al centro traumatologico specializzato con il codice di massima gravità.