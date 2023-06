Se non fosse crollato il muretto di via Renaccio, i danni in centro storico sarebbero stati inferiori. Ne è convinto Gabriele Padovani, consigliere comunale di Area Liberale, che ha sollevato la questione in commissione consiliare. Minori probabilmente sarebbero stati i danni, secondo Padovani, anche nella zona di via Lapi.