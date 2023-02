Sono ben otto gli atleti del Circolo della Spada Cervia -Milano Marittima qualificatisi alla Seconda Fase di Prova Regionale, pass ottenuto nello scorso fine settimana a Conselice, dove si è tenuta la Seconda prova di qualificazione Regionale Assoluta di spada maschile e femminile per poter partecipare in marzo alla seconda prova zonale a Montesilvano.

Da applausi è stata la prova di Matteo Rossi, aggiudicatosi la medaglia d’oro nella categoria Assoluti. Bene anche Edoardo Dell’Accio, arrivato sedicesimo, Brando Foschini, ventunesimo, ed Enrico De Pol, trentaquattresimo. Tutti e quattro si sono qualificati alla fase successiva raggiungendo il loro compagno di sala Matteo Galassi (Gs Carabinieri) avente di diritto al Pass.

Buoni piazzamenti per Mattia Casadei, Marco Bondua’ e Nicoló Budini.

In ambito femminile, Giada Russo ha chiuso quattordicesima, Beatrice Fava diciassettesima, hanno ottenuto la qualificazione, altrettanto bene per Ginevra Carrozza ventisettesima e Greta Carrozza cinquantacinquesima.

Il Circolo della Spada Cervia -Milano Marittima sorride anche per la convocazione di Matteo Galassi (GS Carabinieri) in nazionale per la Coppa del Mondo Giovani di Spada Maschile in programma il 4/5 febbraio a Basilea, ennesimo riconoscimento per lo spadista che era sempre stato convocato nelle precedenti prove di Coppa del Mondo dove si era messo in luce nelle gare individuali e a squadre.

Galassi sarà inoltre a Berlino l’11 e il 12 febbraio per la gara del Circuito Europeo Under 23 dove ci sarà anche il compagno di sala Matteo Rossi. Entrambi erano anche a Colmar oltre a Beatrice Fava nella spada femminile, un’altra prova d’interesse facente parte di questo circuito Under 23 per la spada femminile e autorizzate a Reutlingen in Germania Beatrice Fava e Greta Carrozza.