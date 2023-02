“E’ il tema dell’autonomia che sta facendo esplodere le abissali contraddizioni di Stefano Bonaccini minandone la credibilità politica sia come aspirante segretario del Pd, che come presidente della Regione Emilia-Romagna. Alla notizia dell’approvazione unanime in Consiglio dei Ministri del disegno di legge sull’autonomia differenziata, Bonaccini ha diffuso dichiarazioni poco sorvegliate quanto irresponsabili”.

Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“Non è vero, come afferma Bonaccini, che il testo è stato elaborato senza condivisione e senza considerare le proposte avanzate a suo tempo dalle Regioni interessate. Ma anche fosse vero, a migliorare il testo non sarebbe la ‘mobilitazione’ a cui istiga Bonaccini, ma un’attività di serio confronto politico nelle sedi istituzionali. A questo punterebbe, crediamo, il segretario di un partito autorevole. Ma Bonaccini vive di propaganda, tipico capopopolo di periferia che ha preso la scena in un partito vocato all’autoconservazione, travagliato da guerre fratricide, incapace di imboccare una strada effettivamente riformista. Bonaccini nel 2018, neofita autonomista, chiedeva ‘più risorse trattenute alla fonte’ per la gestione delle competenze previste dalla futura autonomia differenziata e fece elaborare in Regione Emilia-Romagna studi e analisi sulla bontà dell’autonomia differenziata e sulle materie al cui interno definire i nuovi poteri della Regione: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, più un addendum sui rapporti internazionali e con l’Unione europea. Bonaccini sottoscrisse perfino un accordo a Palazzo Chigi sulla cosiddetta autonomia differenziata con il Governo e le Regioni Lombardia e Veneto. Oggi Bonaccini cambia radicalmente idea non per convinzione ma per interessi momentanei. Il che la dice lunga sulla statura ideale e sulla coerenza dell’uomo politico che già si sente investito a governare le sorti future del Pd”.