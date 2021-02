“La nuova sede aggiuntiva per l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” rappresenta l’esito di un lungo e tenace impegno che l’amministrazione si è assunta per la valorizzazione e il potenziamento delle nostre istituzioni di alta formazione. È un risultato importante sia per sia per le due realtà direttamente coinvolte che per l’intera città. Si supera finalmente la cronica carenza di spazi che da tempo affliggeva soprattutto il Verdi e si riporta nel cuore della città un pezzo importante dell’attività dell’Accademia” afferma Fabio Sbaraglia, capogruppo PD Consiglio comunale di Ravenna

“Il risultato raggiunto costituisce un ulteriore e decisivo passo a in avanti per l’affermazione delle nostre due istituzioni come polo d’eccellenza per la formazione musicale ed artistica. Per questo e per la tenacia con cui si è lavorato in questa direzione vogliamo ringraziare il Sindaco Michele de Pascale e l’Assessora Ouidad Bakkali” prosegue Sbaraglia.

“Il Partito Democratico ha sempre sostenuto l’importanza e l’inestimabile valore di questo nostro patrimonio della conoscenza. Nello stesso percorso di statizzazione per noi non c’è mai stata a volontà di non investire. Anzi, come prova questa operazione il percorso ha rappresentato un’opportunità per tutta la città di elevare e massimizzare le potenzialità attrattive di questi due luoghi e di sé stessa” dichiara Sbaragia.

“Più di 2000 metri quadri saranno quindi a disposizione di didattica, servizi agli studenti e uffici amministrativi, potenziando l’offerta di spazi per le due istituzioni. Il luogo inoltre potrà essere fruito anche dalla cittadinanza grazie alle occasioni di eventi musicali ed espositivi che qui potranno essere organizzati. Immaginiamo piazza Kennedy sempre più coinvolta e sempre più centrale nella vita culturale della città grazie alla presenza di Palazzo Rasponi e PR2, oltre alle nuove opportunità di socializzazione che questa parte di città potrà offrire alla cittadinanza grazie alle nuove attività che lì insistono o stanno sorgendo” conclude Fabio Sbaraglia.