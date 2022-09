“Il consigliere del PD Renald Haxhibeku ha presentato oggi in consiglio comunale un question time riguardo all’urgenza di procedere allo sfalcio della vegetazione su via Marabina.

«La frazione di Lido di Dante – dice Haxhibeku – è direttamente collegata alla città di Ravenna unicamente dalla via Marabina. Centinaia di autoveicoli e motocicli la percorrono quotidianamente. Nella corsia in direzione Ravenna sono presenti cespugli ed arbusti di canne sugli argini del fiume e la non curanza della vegetazione fa sì che le piante si riversino sul manto stradale.

Ciò rende insicura la viabilità ancor di più quando ci sono condizioni metereologiche avverse, come è accaduto sabato scorso.

Il servizio di sfalcio non è di diretta competenza del Comune ma riteniamo che l’amministrazione debba interessarsi dell’incolumità dei cittadini a causa degli incidenti che l’incuria può provocare.

Perciò – conclude il consigliere PD – sollecitiamo l’urgente sfalcio degli arbusti e delle canne sugli argini dei fiumi.»”