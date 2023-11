Lunedì 13 novembre il Comune di Sant’Agata sul Santerno ha commemorato i caduti di Nassiriya, nel ventesimo anniversario della strage e in occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, celebrando così il giorno dell’unità nazionale e la giornata delle forze armate.

Il corteo è partito dalla torre dell’orologio, dove gli alunni delle scuole di Sant’Agata hanno deposto una corona presso la lapide commemorativa dei Caduti della Grande guerra, «ultima guerra d’indipendenza per l’Italia», come ricordato del sindaco Enea Emiliani.

La cerimonia si è poi spostata in piazza Caduti di Nassiriya, dove il primo cittadino alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, ha ricordato tutte le vittime dell’attentato, leggendo i loro nomi e ricordando la missione di pace nella quale erano impegnati. Non è mancato un momento di riflessione sui numerosi conflitti in corso ancora oggi nel mondo.

Al termine, gli alunni delle scuole hanno letto omaggi alle forze dell’ordine, e in particolare ai Carabinieri, per il loro quotidiano impegno nella difesa della sicurezza, in patria e all’estero.