Sabato 19 febbraio nuovo appuntamento in Romagna con gli open day vaccinali in accesso libero (senza prenotazione) per la somministrazione dei vaccini anti covid ai bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni.

Open Day vaccinali di sabato 19 febbraio per la fascia 5-11 anni

Queste le sedi e gli orari:

Ravenna: centro vaccinale CMP piano terra dalle 14.30 alle 19.30

Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra, dalle 14.30 alle 19.30

Faenza: Fiera Padiglione B: attivo dalle 14.30 alle 19.30

Forlì: Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, dalle 14.30 alle 19.30

Cesena: Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 146, dalle 14.30 alle 19.30

Rimini: Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 14.30 alle 19.30

Riccione: centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde dalle 14.30 alle 19.30

Vaccinazioni ad accesso libero senza prenotazione per la fascia dai 5 ai 11 anni

Queste le sedi e gli orari:

Ravenna: Centro vaccinale CMP Piano terra, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30;

Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30;

Faenza: Fiera Padiglione B, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30.

Forlì : Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30.

Cesena: Pediatria di Comunità Piazza Anna Magnani, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30.

Cesenatico: ospedale Marconi, presso ambulatori di pediatria di comunità, tutti i martedì dalle 14,30 alle 19,30

Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30

Riccione: centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer, il martedì e il sabato dalle 14,30 alle 19,30

I ragazzi della fascia di età 12 – 19 possono invece accede liberamente senza prenotazione nelle sedi provinciali e distrettuali presenti su tutto il territorio.

Sedi dedicate ai ragazzi dai 12 ai 19 anni:

Ravenna: Centro vaccinale provinciale “ESP” , tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30;

tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

Si ricorda che il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori