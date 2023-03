Il servizio alla collettività, principio ispiratore su cui si fondano le azioni del Rotary Club Faenza, si declina innanzitutto nell’attività lavorativa attraverso il senso etico e la professionalità. Perciò, il Club faentino il 23 marzo scorso ha assegnato anche quest’anno il “Premio all’Artigiano”, riconoscendo a Valeria Castellari il suo prezioso lavoro di restauratrice ceramista, che ha permesso di conservare opere in ceramica artistica di altissimo valore storico. Oltre ad aver contributo al restauro della Cappella Vaselli della Basilica di San Petronio a Bologna, Valeria Castellari lavora per privati, enti, case d’asta, fondazioni e, attraverso la sua attività, mantiene vive le memorie del passato che sono testimonianze di cultura e civiltà.

Il riconoscimento all’impegno e alla dedizione di figure femminili è stata occasione anche per l’assegnazione del “Premio Donna” a tre faentine che si sono recentemente distinte attraverso lo sport, la musica, la danza: Carlotta Ragazzini, Chiara Cattani e Cristina Drei.

Carlotta Ragazzini, è una riconosciuta campionessa paraolimpica nel tennis tavolo. Forza, dedizione ed impegno le hanno consentito di vincere nel 2022 ben 4 titoli, fra cui la prima medaglia d’oro l’internazionale al Para Open del Montenegro, affiancando all’impegno sportivo quello degli studi liceali e attualmente universitari.

Chiara Cattani è clavicembalista, pianista e fortepianista. Iniziati i suoi studi presso la scuola di musica Sarti, li ha proseguiti presso i conservatori di Cesena e Bologna, specializzandosi poi all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola in musica da camera e in fortepiano. L’attività concertistica di Chiara consente la diffusione della musica barocca e la memoria della cultura musicale di epoche passate e di compositori eccelsi, Tra questi Giuseppe Sarti a cui Chiara sta dedicando un libro ed un’esecuzione di una delle sue opere più importanti.

Cristina Drei si è distinta per la sua forza d’animo e la sua creatività: doti che scopre battendo ben tre malattie tumorali dalle quali decide di trarre ispirazione per realizzare uno spettacolo teatrale di danza dal titolo “Pensavo peggio”, che raggiunge il risultato di quindici repliche in Romagna e un corale riconoscimento da parte del pubblico e della critica.

Le autorità faentine invitate alla serata, tra cui il sindaco Massimo Isola e la consigliera regionale Manuela Rontini, hanno preso parte alle premiazioni assieme al presidente del Rotary Club Paolo Dall’Osso e Fiorella Sgallari, Governatrice Eletta del Distretto Rotary per l’annata 2023-24.