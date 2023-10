“Dopo neppure 1 mese e mezzo da quando il Ravenna Football Club 1913 ssdrl si è visto assegnare , nonostante la maxi morosità di 429.000 euro maturata dal 2013 al 2022 nei confronti del Comune di Ravenna per le utenze dello Stadio Benelli, alla quale deve essere ancora quantificata e aggiunta la morosità maturata nel 2023, il Centro Sportivo di Fosso Ghiaia si presenta già nel degrado.

L’area esterna , come si evince dalle foto effettuate da un sopralluogo, si presenta con un manufatto in pietra sul quale è installato un mappamondo pericoloso a causa dello smottamento delle pietre che lo compongono, pareti divisorie staccate che pendono all’indietro , panchine in legno rovinate, staccionata in legno con braccio staccato , rifiuti lasciati per terra per fare alcuni esempi.

Non solo ma anche il manto di un campo da calcio è ricoperto da sabbia di fiume tanto da farlo assomigliare ad un campo da beach volley.

Una situazione certamente in forte degrado in questo primo mese e mezzo di gestione del centro sportivo di Fosso Ghiaia che fa a pugni con la tenuta in ordine e pulizia che da sempre ha contraddistinto la gestione della asd Fosso Ghiaia

Questo centro sportivo comunale non può certo sopportare ulteriore degrado e peggioramento.

Il Sindaco de Pascale , così solerte nel fare promesse elettorali gratuite anche ai residenti di Fosso Ghiaia e nell’interessarsi nel passaggio di proprietà del Ravenna Football Club 1913 ssdrl, intervenga pesantemente sulla società affinché ripristini il decoro ed elimini il degrado nella quale oggi si presenta. “

Gianfilippo Nicola Rolando