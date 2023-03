Ripartono i Teodorico Green Days: dal 2 aprile laboratori, musica, giochi e agripicnic al parco Teodorico

Tornano I Teodorico Green Days. Dopo il successo dello scorso anno, oltre 500 persone al primo appuntamento, Coldiretti, Campagna Amica, Terranostra e Cooperativa San Vitale riproporranno anche quest’anno gli appuntamenti gratuiti, pensati in particolare per le famiglie, che animeranno il parco di Teodorico con l’offerta enogastronomica a chilometro zero, i giochi di una volta, mercatini, laboratori didattici, musica.

Si parte domenica 2 aprile, dalle 10 alle 18. Quattro appuntamenti in primavera, due al mese. Con la stessa cadenza i Teodorico Green Days continueranno a giugno e luglio, ma dalle 18 alle 23, il mercoledì, per poi riprendere in autunno.