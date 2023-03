E’ trionfo per la Under 19 Juniores del Faenza Calcio che si classifica al primo posto del girone C della categoria Élite Regionali. La squadra di Nicola Cavina è quindi tra le prime otto in regione e, grazie ai punti conquistati, avendo chiuso a quota 54, migliore punteggio di tutti i gironi, il 1 aprile al “Bruno Neri” (ore 16) affronterà i modenesi del Castelvetro nel match in gara unica valido per i quarti di finale.

La formazione biancoazzurra ha dato una chiara dimostrazione del suo valore battendo 3-1il Futball Cava Ronco Forlì grazie alla doppietta di Bagnolini e al gol di Ferlini. Per i biancorossi in rete Guibre.

Le altre squadre. Bene Under 17 nella Fossil

Stop per l’Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini che è sconfitta 0-4 in casa dal Progresso Castel Maggiore.La squadra biancoazzurra era forse già proiettata alla gara unica degli ottavi di finale della Fossil Cup, il torneo giovanile Allievi più grande d’Italia, che ha vinto 2-0 con ilSasso Marconi, grazie alle reti di Velia e Sirotti. Nei quarti di finale il Faenza giocherà martedì 18 aprile (ore 20.45) allo stadio di Rubiera (Reggio Emilia) con il Fraore Noceto.

Intanto la prossima partita di campionato sarà, curiosamente ancora con il Sasso Marconi il 2 aprile.

L’Under 16 (2007) di Matteo Negrini vince 3-2 con Endas Monti al campo “San Rocco” grazie ai gol di Casadio, Salami e Cavessi. Il 2 aprile partita in casa del Persiceto 85, nel bolognese.

Nuovo stop per l’Under 15 (2008) di Alessandro Fabbri sconfitta 3-2 a Forlì dalla Pianta. Reti manfrede di Berrah e Reka. Prossimo match domenica 2 aprile al “Bruno Neri” contro il Bakia Cesenatico.

L’Under 14 (2009)di Francesco Di Nunzio vince in trasferta 2-0 con lo Sparta Castel Bolognese. In rete Thsomi e Gentilini, reduce dalla convocazione nella rappresentativa regionale di annata con i compagni Bollacco, Bassetti e Laghi. Il 2 aprile (ore 10.30) al “San Rocco”, derby con il Faventia.

Nel Campionato Esordienti, i 2011 di Fabrizio Ciottoli superano il Faventia nel derby.

Al prestigioso torneo Tassi, gli Esordienti 2010di Cesar Navarro passano il turno dopo il pari con Don E. Monari e la vittoria con il Pontevecchio. I Pulcini 2013 squadra B di Edo Drymishi perdono invece con Murri e Progresso.