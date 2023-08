La commissione consiliare 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio” si è riunita oggi pomeriggio per esaminare la proposta di delibera relativa al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi di quanto previsto dal Testo unico degli enti locali, per l’intervento di somma urgenza relativo al recupero dell’imbarcazione da diporto arenatasi nella notte tra il 17 e il 18 giugno nel tratto antistante la spiaggia libera di Lido di Dante.

Rispetto alla spesa inizialmente preventivata, 113.460 euro Iva compresa, il costo effettivo si è ridotto a 63.135 euro Iva compresa, in quanto la ditta Ecotec ha impiegato meno giorni (sei) rispetto a quanto prudenzialmente previsto (quindici).

Inizialmente il Comune si era rivolto al proprietario dell’imbarcazione, cui competeva la responsabilità della rimozione. Non essendo il proprietario riuscito a provvedere, l’operazione è stata eseguita dall’impresa specializzata Ecotec di Rimini, individuata dal Comune di Ravenna tramite apposita procedura per l’esecuzione dell’intervento in somma urgenza; l’Amministrazione si rivarrà quindi sul proprietario per le spese che ha dovuto sostenere.