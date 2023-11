Rigassificatore: siglato accordo per le opere di compensazione a Punta Marina e a Ravenna

Siglato l’accordo per le opere di compensazione a carico di Snam all’interno del progetto del rigassificatore di Punta Marina. Quattro progetti ricadranno direttamente su Punta Marina, uno riguarderà l’intera città di Ravenna. Nel lido, nel piano triennale degli interventi 2024-2026, verrà realizzata la pista ciclabile fra via Canale molinetto e via delle Americhe (450 mila euro), la pista ciclabile di via dell’Idrovora (1.400.000 euro), l’ammodernamento di viale dei Navigatori (4.600.000 euro). Sempre a Punta Marina, a fine 2024, verrà realizzato un bosco con quasi 108 mila piante per schermare l’impianto a terra del rigassificatore. Su tutta Ravenna invece verranno sostituiti gli oltre 10 mila punti luce per ridurre i consumi.