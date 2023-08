“Era il 17 luglio quando mandammo alla stampa il comunicato dove denunciavamo l’assurda situazione dei residenti di via Fiumazzo a San Lorenzo (che vi invitiamo a leggere nel link infondo), vivendo tra i due cantieri degli argini questi cittadini subiscono un’ordinanza del sindaco che li obbliga a stare fuori casa dalle 7.00 alle 20.00, senza dargli un aiuto per l’affitto di un altro immobile o magari trovargli un alloggio sostitutivo.

Come ulteriore danno al ristorante presente in via Fiumazzo gli è impedito di aprire al pubblico, neanche la sera col cantiere fermo. Abbiamo fatto delle proposte alternative alla Giunta, ci aspettavamo un no, almeno una visita a quei cittadini. Non c’è stato nulla neanche il partito di maggioranza ha parlato. Non capiamo perché di questo accanimento contro queste persone che stanno subendo un danno enorme.

Invitiamo anche le opposizioni in consiglio comunale a farsi sentire e a spronare una Giunta che forse crede di aver finito già il mandato.”