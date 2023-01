Realizzare anche a Ravenna un centro traumatologico specializzato. L’Ausl boccia l’idea

Costituire al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna un centro traumatologico di secondo livello. La proposta arriva in commissione consiliare a Ravenna, avanzata da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare, sottoscritta da Fratelli d’Italia, Lega, Viva Ravenna e Forza Italia. L’idea arriva in corrispondenza dell’avvio dei lavori per il nuovo pronto soccorso ravennate ed è basata sui dati che registrano per la nostra provincia un alto livello di incidentalità. Ad oggi l’assistenza dei pazienti politraumatici in Emilia-Romagna è basata sulla rete costituita dai centri di primo livello dell’ospedale Maggiore di Parma, dell’ospedale Maggiore di Bologna e dell’ospedale Bufalini di Cesena.