Il consigliere Daniele Perini della Lista De Pascale sindaco è intervenuto nella discussione che si è tenuta oggi nel corso della seduta della Commissione consiliare 2 sulla sanità. La commissione era stata convocata per discutere la proposta di Lista per Ravenna riguardante la possibilità di realizzare un centro traumatologico al pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna.

«L’Ausl – ha detto Perini – è un bene primario della nostra comunità ed è giusto discutere di temi che riguardano la sanità locale nel consiglio comunale, che è l’organo eletto direttamente dai cittadini.

Sappiamo tutti benissimo quali sono le difficoltà della sanità a livello nazionale: soni stati chiusi molti pronto soccorso in tutt’Italia, mancano i medici, mancano gli infermieri. Tutto ciò anche per colpa anche di una errata programmazione.

Andrebbero però rivisti anche i finanziamenti regionali poiché bisogna constatare che il cittadino romagnolo riceve meno finanziamenti rispetto al cittadino delle province emiliane. Ravenna, in particolare, è la città con la popolazione più anziana e proprio per questo motivo dovrebbe ottenere erogazioni maggiori per la medicina del territorio.

È giusto dunque proporre innovazioni per il nostro ospedale che , oltre ai lavori del pronto soccorso e del reparto materno infantile, va riqualificato anche con reparti d’eccellenza dove i medici siano stimolati a lavorare con la possibilità di aumentare la loro professionalità.»