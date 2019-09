Il Ravenna Women FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la SSD Roma Calcio Femminile per il trasferimento definitivo di Livia Michelle Capparelli, difensore classe 1997, che sceglie di vestire, nelle ultime ore di mercato, la maglia giallorossa nonostante i corteggiamenti di molte compagini importanti. Inoltre si evidenzia il riscatto del prestito del portiere (classe 1997) Matilde Copetti dal Tavagnacco che molto bene ha fatto lo scorso anno tra le nostre leonesse. Ultimi ritocchi invece nel resto dei reparti con l’arrivo in prestito dell’ attaccante Costanza Razzolini (1997) dall’Arezzo, il trasferimento di Ludovica Nicolini (difensore 2002) dal Brescia, Helen Calli (difensore 1991) e Jessica Guidi (portiere 1992) in arrivo dal Forlì e Noemi Frasson (centrocampista 1997) che si trasferisce dal Chieri Calcio.