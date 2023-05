Confermata anche per la giornata di domani la sospensione dell’attività didattica per le scuole superiori. Si sta facendo di tutto per prevederne la riapertura nella giornata di giovedì 25, ma questo potrà essere confermato soltanto nella giornata di domani in quanto dipende da come evolveranno le condizioni della viabilità.

Riapre invece a partire da domani, mercoledì 24 maggio, la scuola primaria a Roncalceci (scuola elementare Martiri del Montone). La scuola dell’infanzia e sezione primavera Fism Madonna della Fiducia è in zona inaccessibile, pertanto si conferma la chiusura. Rimane confermata la chiusura anche del centro di aggregazione giovanile Valtorto.

Saranno aperti dalla giornata di domani i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali, ad eccezione del centro diurno Garibaldi, che ospita persone evacuate, e del centro socio occupazionale di Sant’Antonio che si trova in zona rossa.

Il Comune è al lavoro per garantire la massima fruibilità e funzionalità dei servizi che saranno riaperti, anche se qualche disagio sarà presumibilmente e comprensibilmente inevitabile.