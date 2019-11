IL 25 Novembre 1990 13 persone sono decedute in un tragico incidente dell’elicottero dell’Agip e sono:

BELTRAMI CLAUDIO

MELFI GIOVANNI

RATTI SIMONE

SEMENZATO GIANCARLO

BARONCELLI GIANCARLO

GRAZIANI ANTONIO

MONTINGELLI DOMENICO

NONNATO IDILIO

APREA ANGELO

SERPE STANISLAO

PELUSIO NICOLA COMANDANTE ELICOTTERO

PAOLILLO GIUSEPPE COPILOTA

BELLINELLI ALBERTO TECNICO ELICOTTERO

A seguire verrà celebrata una Messa di suffragio nella Chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Marina di Ravenna.

La cittadinanza è invita

Lunedì 25 Novembre 2019 nella ricorrenza del 29 ° anniversario del tragico incidente dell’elicottero a Marina di Ravenna Eni ed i suoi lavoratori commemoreranno tutti i caduti sul lavoro.La Cerimonia avrà inizio alle ore 11,00 con la deposizione delle corone sul Monumento eretto in memoria dei caduti e prospiciente alla Scuola Materna “Ottolenghi” in Via Trieste,angolo Via iv Novembre, Marina di Ravenna.