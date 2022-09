Sabato 1 ottobre presso l’auditorium del Polo delle Arti (piazza Kennedy 7 Ravenna) alle ore 17 prende il via la XVIII edizione della rassegna “Giovani in Musica” curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani.

Quest’anno la rassegna ospiterà i concerti finali della masterclass svoltasi presso l’Istituto Musicale Verdi di Ravenna nell’anno accademico 2021/2022, dal titolo “Master di canto e teatro del ‘900 e contemporaneo”. Nata con l’intento di offrire un percorso di perfezionamento nel repertorio solistico e cameristico dal primo Novecento ad oggi, la masterclass si è avvalsa dei docenti Mauro Montalbetti e Antonio Greco e degli esperti Alda Caiello, Carlo Maria Boccadoro e Marco Baliani.

Sabato si esibiranno tutti i soprani che hanno partecipato al master, Beatrice Binda, Felicita Brusoni, Maria Eleonora Caminada, Carolina Lidia Facchi, Monica Marziota, Valeria Mastrosova, Valentina Piovano, Chiara Ersilia Trapani.

Ciascuna cantante vanta un curriculum degno di nota. Beatrice Binda ha effettuato il perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo, Felicita Brusoni ha conseguito i diplomi di I Livello in Canto e di II Livello in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio della Spezia, Maria Eleonora Caminada ha collaborato con il Coro di Voci Bianche del Conservatorio Verdi di Milano, Carolina Lidia Facchi dagli otto ai diciotto anni ha fatto parte del Coro di Voci Bianche del Teatro alla Scala di Milano, Monica Marziota è laureata in Canto Lirico presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, Valeria Mastrosova, dopo gli studi in Russia, si è trasferita in Italia dove ha studiato canto lirico presso il Conservatorio Cherubini, Valentina Piovano, nel 2005 ha vinto il Concorso Internazionale Rome Festival, Chiara Ersilia Trapani, giovane talento catanese, si è distinta per la versatilità delle sue doti vocali.

Alle cantanti si unirà Danilo Pastore, fra le più apprezzate giovani voci italiane di controtenore.

Il programma prevede composizioni di autori contemporanei, per lo più nati e vissuti nel ‘900, Giorgio Colombo Taccani, Mauricio Kagel, Caroline Adelaide Shaw, John Cage, Ola Gjeilo

Biglietti d‘ingresso ai concerti € 5,00

Prevendite

presso Biglietteria del Teatro Alighieri 0544 249244