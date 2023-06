“Dopo più di un mese dall’alluvione che ha colpito le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, il Governo non ha ancora trovato una soluzione per gestire l’emergenza.

I segretari provinciali di Azione, Filippo Govoni e Umberto Orlati, rispettivamente delle Province di Ravenna e Forlì- Cesena, sottolineano la necessità di individuare quanto prima una struttura di coordinamento per i ristori e i lavori di messa in sicurezza del territorio.

Ci sono ancora famiglie senza una casa abitabile e imprese che non riescono a ripartire, ma dal Governo arrivano solo battute infelici che minano la dignità dei romagnoli. Si sta sfruttando quanto accaduto in Romagna per aprire un ennesimo scontro politico di bandiera destra contro sinistra. Riferiscono i segretari provinciali. Chiediamo pragmatismo e senso dello Stato da parte del Governo con la nomina urgente di una struttura commissariale preposta ad individuare priorità e coordinare i finanziamenti promessi dallo stesso Governo. Scelta che deve avere competenza ed esperienza amministrativa come requisiti fondamentali. Per noi le priorità sono ristori a cittadini e imprese che hanno subito danni e la messa in sicurezza del territorio partendo dalle situazioni che ancora oggi rendono minaccioso qualsiasi evento meteorico. Per tutto il resto” – concludono Govoni e Orlati – sarà importante fare un’attenta analisi. Consumo di suolo, pianificazione urbanistica, manutenzione degli alvei, opere di mitigazione degli eventi straordinari saranno temi sui quali confrontarci e come Azione intendiamo metterli al centro della nostra agenda politica.”