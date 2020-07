Il Ravenna FC ha confermato tutto lo staff dirigenziale, compreso il settore giovanile, dispiaciuto per la retrocessione in serie D, la società, ben strutturata e a posto con i conti, punta al ripescaggio in serie C (che sarà deciso il 5 agosto). In caso negativo verrà allestita una squadra competitiva per una pronta promozione sul campo. Ne ha parlato il vice presidente Simone Campajola.