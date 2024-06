Ancora soddisfazioni per la Ravenna boxe, che lo scorso weekend ha visto impegnati due dei pugili della scuderia di Alberto Servidei, ex campione europeo, ai campionati italiani Under 22.

Il torneo ha avuto luogo a Roccaforte di Mondovì, prevedeva la partecipazione della selezione dei migliori pugili under 22 d’Italia. I pugili ravennati in gara erano Martina Marzola per la categoria dei 63 kg e Imam Bouhouch, 92 kg. Marzola è stata sconfitta ai quarti di finale dalla più esperta pugile campana D’Alessandro, Martina ha comunque dimostrato di poter competere a livello nazionale. Imam Bouhouch invece, dopo aver battuto in semifinale, al secondo round, il Laziale pluricampione italiano under 18 Falchi, è stato sconfitto in finale dal gigante Veneto Chime, che con il suo allungo e velocità di gambe, si è imposto ai punti sul forte atleta Ravennate.

Imam, vicecampione italiano assoluto, si è riconfermato ai vertici nazionali e si prospetta per lui la possibilità del passaggio tra i professionisti.

Nello stesso weekend, al Rimini Wellness la Ravenna Boxe, capitanata dal maestro Mara La Neve ha conquistato due ori ai campionati regionali Gym Boxe con gli atleti Matteo Bezzi categoria Master 67 kg e Sante Alberani categoria Over 81 kg.