Ultimi appuntamenti gratuiti in piazza San Francesco, alle 21.15, per Ravenna Bella di Sera, il cartellone delle serate estive della città di Ravenna, promosso dagli assessorati al Turismo, e Commercio, in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna e molteplici realtà culturali.

Lunedì 14 agosto, la Pasticceria Palumbo propone “Aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore…” Bandadeandrè in concerto contro tutte le guerre.

Mercoledì 16 agosto per Sotto le Stelle di Galla Placidia è in programma il concerto Cristina di Pietro e Popo Deluxe – Il Meglio della Musica Pop dagli anni ’80 ad oggi.

Cantautrice e pianista fin da giovane colleziona importanti partecipazioni e riconoscimenti musicali. Partecipa a “Mezzogiorno in Famiglia” condotto da Amadeus in diretta su RAI2 e si classifica al secondo posto a The Voice of Italy. Successivamente è ospite del programma radiofonico “RADIO2 Social Club” condotto da Luca Barbarossa. Si esibisce regolarmente nei più prestigiosi teatri d’Italia: Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro Dal Verme di Milano, Teatro Duse di Bologna, Teatro Colosseo di Torino ecc. Recentemente ha pubblicato il nuovo singolo con Mario Lavezzi e Mogol. Il Concerto dei PoP Deluxe è una finestra sulla lunga strada della musica italiana e internazionale a partire dagli anni ’80 fino ad oggi, sapientemente dipinta da una band che nel suo nucleo condivide un lunghissimo viaggio di vita. Una tela di note che attraverso i grandi successi della musica pop si ramifica in tutte le sue influenze possibili fino a sfociare in creazioni inedite da loro composte. Un’ esperienza impreziosita dal cuore, dall’energia e dal carisma della cantautrice e pianista Cristina Di Pietro.

Domenica 20 agosto, Bandastorta, Drum Bun – Musiche dal circo, per Le Stelle di Galla Placidia, animerà la piazza San Francesco. Dopo il successo dei primi due cd intitolati, “Sognando Fellini” e “BandaStorta Circus”, che hanno visto protagonista la formazione BandaStorta in più di cinquanta concerti lo scorso anno, la formazione presenterà per gli appassionati di jazz, il terzo cd intitolato “Drum Bun” ispirato alle musiche e alle poetiche del mondo del circo, fresco di registrazione presso il nuovo studio Collettivo Mood. Davide Salata, sax soprano, Emiliano Tamanini, tromba, Fabrizio Carlin trombone, Giorgio Beberi sax baritono, Filippo Tonini, batteria e percussioni.

Mercoledì 23 agosto, si concludono le serate in piazza San Francesco con Alive Alive OH, Songs & Music From Ireland per Le Stelle di Galla Placidia. Birkin Tree 4.0 è il titolo del nuovo disco per ricordare un progetto artistico che ha già percorso 40 anni di cammino. Un grande punto di arrivo e un punto di partenza ancora più stimolante per una line up rinnovata, giovane e ricca di energia. Il concerto propone ogni volta il piacere del fare musica con grande energia, sensibilità e amore per “raccontare” i colori e le atmosfere d’Irlanda e di Scozia. Il disco è stato presentato nel novembre 2022 nel prestigioso ‘Ennis Trad Festival in Irlanda riscuotendo ampi consensi di critica e pubblico. Ricordiamo inoltre che la band si esibirà in Canada nel dicembre 2023.