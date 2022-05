Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedì 30 e martedì 31 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà completamente chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnocavallo o lo svincolo Quadrifoglio.