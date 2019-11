“Ci volevano le elezioni regionali con il conseguente timore del Pd ravennate, ed in particolare dell’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, di perdere la poltrona, per fargli ammettere che abbiamo ragione: serve un nuovo collegamento stradale tra Ravenna e Forlì”.

Il Gruppo La Pigna torna a chiedere una nuova via di collegamento fra Ravenna e Forlì. Un progetto per il quale la lista civica aveva presentato, nei mesi scorsi, anche un progetto di massima

“Dopo lunghissimi mesi di assoluto silenzio, oggi Andrea Corsini ormai ufficialmente in corsa per le regionali del 26 gennaio, si esprime a favore di una nuova strada di collegamento che, di fatto, riprende pari pari la proposta della Lista Civica La Pigna, per collegare rapidamente Porto, città e lidi di Ravenna con il casello autostradale, l’aeroporto, la zona industriale e la città di Forli. Un nuovo progetto di tracciato elaborato dal nostro Ing. Andrea Barbieri e da noi denominato “Ravegnana Bis” .

Stessa proposta e stesse motivazioni della Lista La Pigna, quelle avanzate da Corsini, il quale, se davvero ritiene che questo progetto sia valido e necessario, deve agire su 2 fronti: costringere il Sindaci de Pascale ad uscire dall’ambiguità in cui si é rifugiato sin dal primo momento in cui abbiamo presentato il nostro progetto “Ravegnana Bis”, e far includere tale progetto nel Prit 2025, accogliendo l’osservazione che noi de La Pigna abbiamo già presentato al Prit stesso, convocando il comitato tecnico regionale in cui sono presenti de Pascale, il Sindaco di Forlì Zattini e Anas, per dare corso all’iter di realizzazione dell’opera.

Corsini e de Pascale si esprimano su questi punti, altrimenti i ravennati sappiano che si tratta dell’ennesima presa in giro fatta solo per avere voti.”