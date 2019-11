Carambola in via Zalamella intorno alle 17.45. Un anziano, a bordo di una Citroen C3, nel percorrere la strada che collega via Cavina a via Rotta, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro due auto parcheggiate a lato della carreggiata, creando un groviglio di auto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, né l’anziano alla guida della vettura, né l’altro uomo a bordo della Citroen. Le auto parcheggiate a lato della strada, invece, non presentavano persone a bordo. Via Zalamella però non è stata più percorribile dal traffico, bloccata dai detriti e dalle auto incidentate. Sono così dovuti intervenire i Vigili del fuoco, che, dopo aver messo in sicurezza le vetture, hanno riaperto la strada solo dopo l’arrivo delle pattuglie della polizia municipale.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, tornata tuttavia in sede senza nessun ferito a bordo.