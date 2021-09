L’Agenzia della Cassa di Risparmio di Ravenna di Via Galilei è stata nel pomeriggio verso le 15,30 rapinata da due malviventi a volto semicoperto. I due hanno immobilizzato alcuni clienti della banca e due impiegati. Dopo aver svuotato le casse i due sono fuggiti perchè un cliente entrando in banca ha dato l’allarme. Giunti sul posto i Carabinieri hanno iniziato le indagini, i due rapinatori sarebbero scappati in bicicletta. Non ancora quantificato il bottino.