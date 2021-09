Valorizzazione del territorio ed impegno nei confronti dei giovani, sono i valori che accomunano la Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese con il Ravenna FC e basi su cui si fonda la partnership che continua anche nel 2021 e che è stata annunciata nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la sede di Ravenna de LA BCC in Viale Berlinguer.

Un rapporto che vede l’istituto di credito affiancare il progetto giallorosso diventando Official Banking Partner della RFC Academy, sottoscritto nel 2020, ha durata triennale.

Un accordo che permetterà a tutti i ragazzi del settore giovanile ed alle loro famiglie di accedere a prodotti e servizi bancari dedicati a condizioni estremamente vantaggiose. Inoltre la Banca è jersey sponsor sulle divise delle formazioni esordienti regionali. Un chiaro segnale dell’attenzione di BCC alle future generazioni, ed un segnale di sostegno a chi, come da anni fa la società giallorossa, cerca con costanza ed impegno di valorizzarle attraverso lo sport.

A fare gli onori di casa per BCC sono stati Maurizio Martini, responsabile dell’area territoriale di Ravenna, Piero Roncuzzi del Comitato Locale di Ravenna e da Giuseppe Benini, presidente del Comitato Locale di Ravenna. Benini ha così commentato questa importante partnership: “Lo sport è importante per lo sviluppo psicofisico dei ragazzi, lo è sempre stato e lo è maggiormente ora dopo il periodo di fermo forzato a causa della pandemia. C’è grande voglia di ripartire in sicurezza e lo sport è da sempre fattore di traino per i giovani. Come LA BCC siamo attenti alle realtà giovanili che riteniamo un fondamentale, sano e formativo punto di aggregazione nel territorio”.

La conferenza, che è stata l’occasione per presentare ai media Marco Spinosa e Davide Macrì, rispettivamente centrocampista ed attaccante del Ravenna FC 1913 e ha visto la partecipazione del direttore dell’Area Tecnica di Ravenna FC Andrea Grammatica: “E’ per noi un motivo di orgoglio proseguire in questa collaborazione con una realtà così prestigiosa come BCC, un rapporto pluriennale che testimonia la fiducia nel nostro progetto. Questa partnership sarà sicuramente uno stimolo ulteriore che ci spingerà a valorizzare il settore giovanile inteso da noi come motore di aggregazione e sviluppo socio educativo.”