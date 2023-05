Martedì 9 maggio, ore 21, al Teatro Rasi di Ravenna, andrà in scena “Quasi come una squadra (di calcio)”, uno spettacolo ispirato a “7 minuti” di Stefano Massini. In scena, il laboratorio/progetto permanente condotto dal regista Eugenio Sideri, Le Oltraggiose, realizzato con la collaborazione del con Comune di Ravenna/Assessorato Politiche e Culture di Genere, l’Aps Lady Godiva Teatro e con il sostegno di Inner Wheel Club di Ravenna. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

Nel progetto di quest’anno il gruppo delle adolescenti delle Oltraggiose hanno indagato alcune problematiche del mondo del lavoro, in particolare soffermandosi sul senso di “cosa significa lavorare pur di lavorare”. La necessità delle dieci protagoniste, di avere la sicurezza mensile di uno stipendio, mette in discussione le relazioni personali, le storie e le vicende che hanno portato ognuna di loro ad essere nel consiglio di fabbrica. Accanto a loro, in una prospettiva diversa ma comunque importante, l’amministratrice delegata della nuova gestione, da cui scaturisce una proposta che andrà discussa appunto dal consiglio di fabbrica: cosa potrebbe cambiare se si chiedesse a tutte le operaie una riduzione del momento di pausa?

Le Oltraggiose hanno rivisto il testo da cui parte la vicenda, modificandolo in una drammaturgia che le vede tutte e 11 protagoniste; ancora una volta il teatro si interroga sulla quotidianità, affrontandone uno dei suoi temi cruciali: il mondo del lavoro. Si tratta di un tema che coinvolge tutti e tutte, specie tra le nuove generazioni, che stanno avvicinandosi appunto al mondo del lavoro.

Il gruppo delle Oltraggiose, nato nel 2019, vede quest’anno in scena: Chiara Bongarzone, Sofia Caroli, Saskia Crisconio, Bianca Lontani, Giada Marisi, Giulia Natiello, Selena Penzo, Shona Riccicurbastro, Alessia Talone, Lisa Venturi, Asia Masoli; drammaturgia e regia di Eugenio Sideri.