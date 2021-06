Pums: come sarebbero le piazze-parcheggio di Faenza senza le auto in sosta ? Iniziativa delle associazioni

Come sarebbero le piazze-parcheggio di Faenza senza le auto in sosta ? È stata la domanda alla base dell’iniziativa ideata da diverse associazioni faentine all’interno del dibattito legato al nuovo piano della mobilità sostenibile della città.. “IN visibili piazze IN bicicletta” il titolo dell’iniziativa a cui hanno aderito Legambiente Lamone, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Fronte Comune, il Mondo che Vorrei, Guardie ecologiche volontarie. Una visita alle piazze che potrebbero essere coinvolte dalle modifiche alla viabilità (piazza XI Febbraio, piazza San Francesco, Suffragio, piazza Sant’Agostino e piazza delle Erbe) per riscoprirne gli aspetti storici, architettonici e le funzioni una volta liberate dalle auto.