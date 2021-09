Truck’n’Food è l’evento dedicato al cibo di strada di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati in un cocktail di gusto davvero imperdibile!

Non potrete resistere alla curiosità di provare tanti piatti regionali italiani e non, preparati al momento con cura e presentati con grande attenzione e stile all’interno dei vari trucks, mezzi di trasporto come ape car, van e furgoncini attrezzati per l’occasione per diventare vere e proprie cucine viaggianti.

L’appuntamento è presso i Giardini Pubblici di Ravenna, Viale Santi Baldini, in una location consolidata e ottima per assaporare il clima mite del periodo attraverso il piacere del cibo e della convivialità.

L’obiettivo del festival Truck’n’Food, organizzato da SGP Grandi Eventi con il patrocinio del Comune di Ravenna, è quello di proporre un’offerta gastronomica quanto più ampia e diversificata, dando spazio a prodotti locali che rappresentino le eccellenze territoriali rivisitate in chiave street, ma che sappia anche incuriosire con piatti particolari, sperimentali, o che provengono da cucine diverse da quella italiana. Un ricco menù, insomma, che va incontro alle esigenze di ogni palato. Tutti potranno trovare qualcosa di squisito, di dolce o salato, da cui lasciarsi incuriosire e tentare!

La tradizione locale sarà rappresentata dal truck BACCADILLO’S con il suo fritto di pesce, baccalà, calamari e alici. Ci saranno GNOC & LAMBRUSC con i tortelli e il gnocco fritto, nonchè gli arrosticini di CERQUATONNA SAPORI. Avremo inoltre la cucina napoletana di SUDEAT NAPULITAN FOOD e FRITTO & FRITTO, che propone polpette al sugo, pollo fritto, friarielli, babà , cuoppo, pizza fritta e frittini misti, mentre per quanto riguarda la Puglia non potranno mancare le bombette di Martina Franca del truck RE GRILL.

OSTERIA ARGENTINA ci delizierà con i suoi choripan, Lomito e Asado. Si potranno degustare burger di carne chianina da BBQ e burger insoliti come il cacio e pepe o il carbonara burger da BIG BLUE, mentre da VAN BURGER potrete trovare hamburger di Angus e da CHEF IVAN polpette e hamburger di fassona e lingua di bovino, per arrivare a CICCIO’S SMOKE che ci propone costine di maiale affumicate e glassate in salsa bbq e il cosiddetto “Brisket”, petto di manzo a cui sarà difficile resistere!

La ricca e variegata cucina siciliana è rappresentata da LA SICILIA DI SERAFINO che propone la panella, la cassata, i cannoli e gli arancini.

Da non perdere, infine, gli stand dedicati alle varie tipologie di birra che per tutta la durata accompagneranno il buon cibo dell’evento.

Da sempre il cibo è condivisione e divertimento, infatti la manifestazione sarà accompagnata da tanta buona musica di tutti i generi e per tutti i gusti.

Si parte venerdì 17 dalle 18.00 alle 24.00, mentre sabato 18 e domenica 19 settembre si potrà gustare anche un pranzo street poiché il Truck’n’Food vi accoglierà dalle 12.00 alle 24.00.

Ingresso gratuito per tutte le giornate.

