Domenica 10 aprile, per la prima volta, numerose auto d’epoca saranno ospitate dalla città di Massa Lombarda. L’iniziativa, organizzata da Auser, partirà alle ore 9 e prevede vari premi.

Il programma inizia alle 9 in via Dini e Salvalai 34 con le iscrizioni per il raduno al prezzo di 5 euro e la prenotazione per il pranzo. Alle ore 10,30 ci sarà un giro turistico cittadino con sosta in Piazza Matteotti per l’aperitivo. Il pranzo è in programma alle 12,30 al prezzo di 20 euro a persona e comprende bis di minestre, carne ai ferri e bevande.

Il raduno prevede anche premi e riconoscimenti all’auto più vecchia, al partecipante proveniente da più lontano, all’equipaggio più giovane e gadget per tutti i presenti.

L’iniziativa è organizzata da Auser di Massa Lombarda in collaborazione con il Gruppo Piloti Bagnacavallesi, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.