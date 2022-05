Le Terme dell’Emilia Romagna presentano la nuova Guida Terme e Benessere per la stagione 2022-2023, ispirata allo slogan “Il tuo benessere naturale” e annunciano la data dell’edizione 2022 de La Notte Celeste: il 27 agosto. Realizzato dal Coter – Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna – in sinergia con APT e i territori termali della Regione, il nuovo catalogo firmato Terme dell’Emilia Romagna, contiene tutte le nuove offerte proposte dalle 24 strutture termali presenti sul territorio dell’Emilia Romagna, in 19 località diverse, ognuna con proposte specifiche pensate appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti. Un’occasione unica per dedicarsi una pausa di relax dalla routine quotidiana e prendersi cura della propria salute, unendo benessere, turismo, cultura, sport ed enogastronomia, immersi in paesaggi naturali mozzafiato. Lino Gilioli, Presidente del Coter, relativamente alla Nuova Guida 2022-2023 afferma che: “Con il lancio della nuova Guida, apriamo ufficialmente la nuova stagione termale, dopo due anni dall’inizio della pandemia. Un lungo periodo in cui le nostre Terme hanno comunque resistito, continuando ad erogare le cure termali e le altre prestazioni sanitarie e riabilitative sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Anche per questa nuova stagione, che dai primi segnali ci offre concreti elementi per un forte e deciso recupero, i centri termali dell’Emilia Romagna confermano la loro vocazione di destinazioni ideali per accedere a trattamenti terapeutici di prevenzione e di benessere, in grado di assicurare risultati concreti e a lungo termine per la cura della salute”. Il territorio regionale nelle sue diverse opportunità turistiche tra borghi, città d’arte, località climatiche in appennino e al mare completa lo scenario. “È importante ricordare” prosegue Gilioli, “che le Terme sono strutture autorizzate e accreditate dal Ministero della Salute e tutti i cittadini hanno diritto di effettuare ogni anno un ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, scegliendo liberamente il centro termale più indicato”.

Massimo Caputi, Presidente Federterme Confindustria, commenta così l’avvio della nuova stagione termale: “Le terme stanno guardando con fiducia alla nuova stagione e finalmente dopo due anni difficili si rilevano ovunque i segnali di una ripresa costante. Le acque termali sono un elemento fondamentale per la tutela della salute ma anche estremamente importanti per il relax ed il benessere in senso ampio. Grazie al bonus terme, che ha attratto nuove masse di cittadini verso le Terme, è stata messa in moto la ripresa di un settore che in Italia, e in particolare in Emilia Romagna, ha una grande tradizione e che, inoltre, è in grado di produrre un effetto moltiplicatore decisivo per il turismo”.