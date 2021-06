A pochi giorni dall’inizio dell’estate, FlixBus inaugura nuovi collegamenti in autobus in tutta Italia, portando a 100 il numero delle località di mare raggiungibili nel Paese.

In Romagna sono 10 le mete balneari conesse: oltre che a Rimini, collegata con circa 50 città in Italia, Svizzera e Germania e raggiungibile sia in centro che presso le località di Marebello, Rivazzurra e Miramare, gli autobus verdi fermeranno anche a Porto Garibaldi, Lido di Classe, Lido di Spina, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Riccione, Cattolica e Misano Adriatico, garantendo un’elevata frequenza sui collegamenti con molte fra le principali città del nord, centro e sud Italia.

In questo modo, FlixBus continua a supportare la ripartenza del settore turistico, offrendosi come soluzione di viaggio ideale per una comunità di viaggiatori sempre più propensa, secondo Istat, a trascorrere le vacanze in Italia, ma anche per i visitatori provenienti dall’estero, che, grazie a una rete di connessioni internazionali, potranno raggiungere la Penisola con facilità.