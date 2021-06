Primarie delle idee: il 19 e 20 giugno i circoli del PD aperti per condividere le proposte per la città in vista delle elezioni

Questa mattina presso la sede del PD in via della Lirica, il segretario comunale Marco Frati e il segretario regionale Paolo Calvano hanno illustrato l’iniziativa “Primarie delle idee” che si svolgerà il 19 e 20 giugno nei circoli del PD del comune di Ravenna. I cittadini in occasione degli incontri avranno la possibilità di esprimersi sulle proposte elaborate dal Partito Democratico a sostegno della candidatura di Michele de Pascale a sindaco di Ravenna.

Di seguito il calendario degli eventi:

CIRCOLI APERTI – 18/19 giugno

18/06 ore 19 Circolo di San Pietro in Campiano, via del Sale 81. Pizzata.

19/06 ore 17.30 Circolo di Campiano, Bartolla Caffè, via Petrosa 203. Aperitivo.

19/06 ore 19 Ponte Nuovo, Bar Romea, via Romea Sud 95. Evento partecipativo e aperitivo.

CIRCOLI APERTI – 20 giugno