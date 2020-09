Prima settimana di scuola, Dradi: “Al liceo scientifico bilancio positivo. La prossima settimana tutti gli studenti in classe”

Si è conclusa la prima settimana di scuola. Si è conclusa con il primo caso di positività fra la popolazione studentesca di Ravenna. In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova App sviluppata dagli studenti del liceo scientifico “Alfredo OrianI”, abbiamo chiesto al dirigente scolastico Gianluca Dradi un bilancio di questi primi giorni alle prese con le nuove norme dettate dall’emergenza sanitaria. Norme che, in questi giorni, hanno impedito ad alcuni allievi proprio del liceo di poter far lezione in classe. Ma il problema sembra ormai in via di risoluzione.